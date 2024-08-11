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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1777 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - Двойной луидор 1777 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1777 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 53,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 23549 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5288 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (2)
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
2118 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
3496 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе Beaussant Lefèvre - June 1, 2018
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 6, 2016
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе Heritage - January 6, 2014
Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Франция Двойной луидор 1777 D на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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