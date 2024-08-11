Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1777 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лион
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 53,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1777
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 23549 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5288 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
3496 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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