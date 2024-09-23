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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1786 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - Двойной луидор 1786 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1786 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 43,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 7000 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • V. GADOURY (4)
  • VINCHON (2)
Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1948 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1295 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Jean ELSEN - September 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Heritage - August 20, 2021
Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе HAYNAULT - May 4, 2021
Продавец HAYNAULT
Дата 4 мая 2021
Сохранность XF
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Stack's - February 25, 2021
Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Jean ELSEN - September 18, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Stack's - January 20, 2020
Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе Künker - September 18, 2019
Продавец Künker
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 24, 2019
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 24 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1786 H на аукционе VINCHON - June 5, 2019
Продавец VINCHON
Дата 5 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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