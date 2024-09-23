Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1786 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Ля-Рошель
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 43,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 7000 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (2)
- Boule (1)
- Busso Peus (1)
- cgb.fr (2)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Eeckhout (1)
- Felzmann (1)
- Gärtner (1)
- Goldberg (1)
- Grün (1)
- HAYNAULT (1)
- Heritage (3)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (2)
- iNumis (3)
- Jean ELSEN (2)
- Künker (4)
- La Galerie Numismatique (1)
- MDC Monaco (4)
- Monnaies d'Antan (3)
- SINCONA (1)
- Sonntag (2)
- Stack's (4)
- UBS (1)
- V. GADOURY (4)
- VINCHON (2)
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 24 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск