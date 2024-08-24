Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1792 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1792
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1792 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 5000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 4 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Morton & Eden
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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