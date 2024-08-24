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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1792 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Двойной луидор 1792 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1792 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1792
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1792 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 5000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Rauch (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (3)
  • VINCHON (2)
Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU
Цена
2892 $
Цена в валюте аукциона 2705 EUR
Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU
Цена
1283 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Beaussant Lefèvre - April 7, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе V. GADOURY - March 12, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Jean ELSEN - June 4, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 4 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе VINCHON - June 5, 2019
Продавец VINCHON
Дата 5 июня 2019
Сохранность F
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Rauch - June 5, 2019
Продавец Rauch
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Florange - May 25, 2018
Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Morton & Eden - December 8, 2017
Продавец Morton & Eden
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе VINCHON - May 30, 2017
Продавец VINCHON
Дата 30 мая 2017
Сохранность F
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Heritage - November 17, 2016
Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Heritage - November 17, 2016
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1792 A на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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