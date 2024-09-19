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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1792 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной луидор 1792 A Париж
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1792 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1792 A Париж
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1792 D Лион
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Луидор 1792 M Тулуза
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Луидор 1792 N Монпелье
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Луидор 1792 T Нант
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1792 W Лилль
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Луидор 1792 A Париж
Средняя цена 9300 $
Продажи
0 30
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