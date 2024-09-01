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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1792 года M "Тип 1785-1792". Тулуза (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - Луидор 1792 года M "Тип 1785-1792" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1792 года M "Тип 1785-1792" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1792
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1792 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 5086 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
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Франция Луидор 1792 M на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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