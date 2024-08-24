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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1792 года D "Тип 1785-1792". Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - Луидор 1792 года D "Тип 1785-1792" Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1792 года D "Тип 1785-1792" Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1792
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1792 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе MDC Monaco за 6200 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1792 D на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Франция Луидор 1792 D на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
6506 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Франция Луидор 1792 D на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1792 D на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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