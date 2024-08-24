Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1792 года D "Тип 1785-1792". Лион (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лион
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1792
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1792 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе MDC Monaco за 6200 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Heritage (1)
- MDC Monaco (2)
- Palombo (1)
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
6506 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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