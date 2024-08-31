Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1792 года N "Тип 1785-1792". Монпелье (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Монпелье
Фотография: cgb.fr
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1792
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Монпелье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1792 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 565904 проданному на аукционе cgb.fr за 1600 EUR. Торги состоялись 10 марта 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- cgb.fr (1)
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