Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1792 года A "Тип 1792-1793". Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1792
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1792 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 31126 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- VINCHON (2)
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
6432 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 18 апреля 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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