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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1792 года A "Тип 1792-1793". Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Луидор 1792 года A "Тип 1792-1793" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1792 года A "Тип 1792-1793" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1792
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1792 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 31126 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Beaussant Lefèvre (1)
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  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (3)
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  • Künker (4)
  • Leu (1)
  • M&M Basel (1)
  • Maître Wattebled (1)
  • MDC Monaco (4)
  • New York Sale (1)
  • NumisCorner (1)
  • Palombo (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (3)
  • VINCHON (2)
Франция Луидор 1792 A на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
6432 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Франция Луидор 1792 A на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
9689 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Франция Луидор 1792 A на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе Giquello & Associés - December 5, 2022
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе Beaussant Lefèvre - April 7, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе Heritage - January 22, 2021
Франция Луидор 1792 A на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе Jean ELSEN - June 14, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе V. GADOURY - April 18, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 18 апреля 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1792 A на аукционе iNumis - October 13, 2015
Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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