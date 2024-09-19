Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1780 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 9,240
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1780
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1780 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 4000 CHF. Торги состоялись 20 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Auctiones (2)
- Hess Divo (1)
Где продать?
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