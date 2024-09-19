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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1780 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Двойной луидор 1780 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1780 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 9,240

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1780
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1780 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 4000 CHF. Торги состоялись 20 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (2)
  • Hess Divo (1)
Франция Двойной луидор 1780 W на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Франция Двойной луидор 1780 W на аукционе Auctiones - September 16, 2018
Продавец Auctiones
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1780 W на аукционе Auctiones - November 20, 2016
Продавец Auctiones
Дата 20 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
3962 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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