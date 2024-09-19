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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1780 года

Золотые монеты

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Двойной луидор 1780 B Руан
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Двойной луидор 1780 I Лимож
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Двойной луидор 1780 M Тулуза
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Двойной луидор 1780 T Нант
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Двойной луидор 1780 W Лилль
Средняя цена 3300 $
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Луидор 1780 & Экс-ан-Прованс
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Луидор 1780 A Париж
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Луидор 1780 BB Страсбург
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Луидор 1780 H Ля-Рошель
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Луидор 1780 K Бордо
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Луидор 1780 N Монпелье
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Луидор 1780 R Орлеан
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