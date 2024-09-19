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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1777 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Двойной луидор 1777 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1777 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 9,890

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 99130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1777 T на аукционе Heritage - January 16, 2022
Продавец Heritage
Дата 16 января 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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