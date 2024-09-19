Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1777 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лимож
Фотография: Boule
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 32,016
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1777
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе MDC Monaco за 4200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Schulman (1)
- V. GADOURY (1)
- VINCHON (2)
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
4664 $
Цена в валюте аукциона 4424 EUR
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Schulman
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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