Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1777 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - Двойной луидор 1777 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1777 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Boule

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 32,016

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе MDC Monaco за 4200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • Boule (1)
  • cgb.fr (1)
  • Giquello & Associés (1)
  • Grün (1)
  • HAYNAULT (1)
  • iNumis (3)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (6)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Schulman (1)
  • V. GADOURY (1)
  • VINCHON (2)
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Giquello & Associés - December 5, 2022
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
4664 $
Цена в валюте аукциона 4424 EUR
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU
Цена
2379 $
Цена в валюте аукциона 2225 EUR
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Beaussant Lefèvre - April 7, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе V. GADOURY - March 12, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе VINCHON - June 23, 2021
Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе VINCHON - October 20, 2020
Продавец VINCHON
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе HAYNAULT - September 24, 2019
Продавец HAYNAULT
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Jean ELSEN - June 14, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Jean ELSEN - June 8, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Monnaies d'Antan - November 18, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Boule - December 2, 2016
Продавец Boule
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Schulman - November 21, 2015
Продавец Schulman
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе iNumis - October 22, 2013
Продавец iNumis
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1777 I на аукционе iNumis - December 11, 2012
Продавец iNumis
Дата 11 декабря 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1777 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск