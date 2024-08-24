Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1789 года AA "Тип 1785-1792". Мец (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Мец
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Мец
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1789 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 4000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- VINCHON (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1581 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 29 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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