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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1789 года AA "Тип 1785-1792". Мец (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Мец

Аверс монеты - Двойной луидор 1789 года AA "Тип 1785-1792" Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1789 года AA "Тип 1785-1792" Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Мец
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1789 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 4000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Sonntag (1)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
  • VINCHON (1)
Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Roma Numismatics - March 28, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1581 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе iNumis - October 9, 2018
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе VINCHON - November 29, 2017
Продавец VINCHON
Дата 29 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе iNumis - June 2, 2015
Продавец iNumis
Дата 2 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе London Coins - September 6, 2014
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе London Coins - May 31, 2014
Продавец London Coins
Дата 31 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Spink - September 30, 2013
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе iNumis - October 19, 2012
Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе ICE - November 19, 2011
Продавец ICE
Дата 19 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1789 AA на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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