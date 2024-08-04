Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1777 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 96,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1777
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6325 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец HAYNAULT
Дата 16 сентября 2017
Сохранность VF
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 7 июня 2017
Сохранность F
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
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Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
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Дата 25 мая 2008
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2002
Сохранность MS62 PCGS
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