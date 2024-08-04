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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1777 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Двойной луидор 1777 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1777 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 96,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6325 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (7)
  • Maître Wattebled (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Numimarket (1)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
2002 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе cgb.fr - September 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
2597 $
Цена в валюте аукциона 2610 EUR
Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Beaussant Lefèvre - April 7, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Spink - March 26, 2019
Продавец Spink
Дата 26 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе HAYNAULT - September 16, 2017
Продавец HAYNAULT
Дата 16 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 7, 2017
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 7 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Goldberg - June 4, 2002
Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе Goldberg - June 4, 2002
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2002
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 W на аукционе UBS - September 13, 1999
Продавец UBS
Дата 13 сентября 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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