Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1789 года B "Тип 1785-1792". Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1789 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе HAYNAULT VENTES PUBLIQUES за 520 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- HAYNAULT (1)
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