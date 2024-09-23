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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1786 года BB. Страсбург (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - Двойной луидор 1786 года BB Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1786 года BB Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 139,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 99241 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 27 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1243 $
Цена в валюте аукциона 180000 JPY
Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1084 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Chaponnière - May 21, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Heritage - February 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе HAYNAULT - May 4, 2021
Продавец HAYNAULT
Дата 4 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Heritage - July 23, 2020
Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Heritage - July 23, 2020
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Heritage - September 6, 2018
Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Heritage - September 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Heritage Eur - November 19, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Dorotheum - November 20, 2015
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 BB на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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