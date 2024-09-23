Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1786 года BB. Страсбург (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 139,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 99241 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 27 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 июля 2020
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2015
Сохранность VF
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
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Где продать?
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