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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1789 года Q "Тип 1785-1792". Перпиньян (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - Двойной луидор 1789 года Q "Тип 1785-1792" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1789 года Q "Тип 1785-1792" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1789 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVI

Сохранность
  • Все фирмы
  • iNumis (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
Франция Двойной луидор 1789 Q на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1789 Q на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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