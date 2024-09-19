Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1789 года Q "Тип 1785-1792". Перпиньян (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1789 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVI
Сохранность
- Все фирмы
- iNumis (1)
- Monnaies d'Antan (1)
Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск