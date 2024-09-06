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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1782 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Двойной луидор 1782 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1782 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 24,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1782
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1782 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 9500 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2012.

Сохранность
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  • Monnaies d'Antan (2)
Франция Двойной луидор 1782 W на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1782 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
12267 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Франция Двойной луидор 1782 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
10345 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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