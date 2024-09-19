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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1782 года

Золотые монеты

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Двойной луидор 1782 По
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0 0
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Двойной луидор 1782 AA Мец
Средняя цена
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0 0
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Двойной луидор 1782 K Бордо
Средняя цена 1400 $
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0 2
Аверс
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Двойной луидор 1782 M Тулуза
Средняя цена
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0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1782 T Нант
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1782 W Лилль
Средняя цена 11000 $
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0 3
Аверс
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Луидор 1782 & Экс-ан-Прованс
Средняя цена
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0 0
Аверс
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Луидор 1782 A Париж
Средняя цена 1100 $
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0 8
Аверс
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Луидор 1782 H Ля-Рошель
Средняя цена 3100 $
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0 2
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Луидор 1782 N Монпелье
Средняя цена
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0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1782 R Орлеан
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