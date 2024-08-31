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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1782 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - Луидор 1782 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1782 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,863

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1782
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1782 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 3052 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
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  • Künker (1)
Франция Луидор 1782 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1782 H на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
3140 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR

Где продать?

Для продажи Луидор 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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