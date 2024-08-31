Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1782 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Ля-Рошель
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,863
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1782
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1782 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 3052 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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