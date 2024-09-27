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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1782 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Луидор 1782 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1782 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 255,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1782
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1782 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 3400 EUR. Торги состоялись 19 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (3)
  • iNumis (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
Франция Луидор 1782 A на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Франция Луидор 1782 A на аукционе Stack's - January 13, 2018
Франция Луидор 1782 A на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Франция Луидор 1782 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 19, 2016
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1782 A на аукционе Spink - December 16, 2014
Продавец Spink
Дата 16 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1782 A на аукционе Heritage - September 10, 2014
Франция Луидор 1782 A на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Франция Луидор 1782 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Франция Луидор 1782 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция Луидор 1782 A на аукционе Heritage - January 6, 2014
Франция Луидор 1782 A на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция Луидор 1782 A на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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