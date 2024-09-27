Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1782 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 255,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1782
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1782 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 3400 EUR. Торги состоялись 19 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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