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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1782 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Двойной луидор 1782 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1782 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 910

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1782
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1782 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе MDC Monaco за 1500 EUR. Торги состоялись 10 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1782 K на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность F
Цена
1615 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Франция Двойной луидор 1782 K на аукционе Heritage - May 1, 2012
Франция Двойной луидор 1782 K на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF35 NGC
Цена
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