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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

1/2 луидора 1777 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - 1/2 луидора 1777 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - 1/2 луидора 1777 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого золота (0,1203 oz) 3,7414 гр
  • Тираж UNC 2,241

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал 1/2 луидора
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1/2 луидора 1777 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 14375 EUR. Торги состоялись 30 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5386 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
8429 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе Giquello & Associés - December 5, 2022
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 28, 2015
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 28 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 21, 2013
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 21 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе Stack's - July 21, 2005
Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе Stack's - July 21, 2005
Продавец Stack's
Дата 21 июля 2005
Сохранность XF
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Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе Stack's - April 14, 2005
Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе Stack's - April 14, 2005
Продавец Stack's
Дата 14 апреля 2005
Сохранность XF
Цена
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Франция 1/2 луидора 1777 I на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 луидора 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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