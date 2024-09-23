Франция Период: 1775-1940 1775-1940
1/2 луидора 1777 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лимож
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,08 гр
- Чистого золота (0,1203 oz) 3,7414 гр
- Тираж UNC 2,241
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал 1/2 луидора
- Год 1777
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1/2 луидора 1777 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 14375 EUR. Торги состоялись 30 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (2)
- Beaussant Lefèvre (1)
- Florange (1)
- Giquello & Associés (1)
- MDC Monaco (5)
- Stack's (2)
- UBS (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5386 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
8429 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 28 октября 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 21 октября 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 21 июля 2005
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 апреля 2005
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 луидора 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск