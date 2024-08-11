Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1777 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Байонна
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 813
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1777
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1777 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1773 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 3600 EUR. Торги состоялись 12 июня 2015.
Сохранность
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