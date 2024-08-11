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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1777 года L. Байонна (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - Луидор 1777 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1777 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 813

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1777 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1773 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 3600 EUR. Торги состоялись 12 июня 2015.

Сохранность
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Франция Луидор 1777 L на аукционе Jean ELSEN - June 12, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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