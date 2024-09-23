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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

1/2 луидора 1777 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого золота (0,1203 oz) 3,7414 гр

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал 1/2 луидора
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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