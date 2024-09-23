Франция Период: 1775-1940 1775-1940
1/2 луидора 1777 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,08 гр
- Чистого золота (0,1203 oz) 3,7414 гр
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал 1/2 луидора
- Год 1777
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 1/2 луидора 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск