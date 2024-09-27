Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1777 года. По. Корова (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: По. Корова
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 11,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1777
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор По
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1777 года. По. Корова. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2500 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2016.
Сохранность
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