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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1777 года. По. Корова (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: По. Корова

Аверс монеты - Луидор 1777 года По Корова - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1777 года По Корова - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 11,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор По
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1777 года. По. Корова. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2500 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность
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Франция Луидор 1777 на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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