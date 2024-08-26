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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1777 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Луидор 1777 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1777 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: cgb.fr

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 104,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1777 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 765526 проданному на аукционе cgb.fr за 4320 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • cgb.fr (3)
Франция Луидор 1777 A на аукционе Auctiones - March 17, 2024
Продавец Auctiones
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 1050 CHF
Франция Луидор 1777 A на аукционе cgb.fr - September 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
4299 $
Цена в валюте аукциона 4320 EUR
Франция Луидор 1777 A на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Франция Луидор 1777 A на аукционе cgb.fr - April 24, 2013
Продавец cgb.fr
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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