Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1789 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
575 $
Цена в валюте аукциона 575 USD
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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