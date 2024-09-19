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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1789 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Луидор 1789 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1789 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VINCHON (1)
Франция Луидор 1789 A на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
575 $
Цена в валюте аукциона 575 USD
Франция Луидор 1789 A на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция Луидор 1789 A на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе cgb.fr - September 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1789 A на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Nihon - July 12, 2020
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе VINCHON - June 5, 2019
Продавец VINCHON
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Stack's - August 13, 2014
Франция Луидор 1789 A на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе SINCONA - May 29, 2013
Продавец SINCONA
Дата 29 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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