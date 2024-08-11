Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1789 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Монпелье
Фотография: Numismatik Lanz München
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 17,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Монпелье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 704 проданному на аукционе Auction World за 91000 JPY. Торги состоялись 21 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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