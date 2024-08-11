Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1789 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Монпелье

Аверс монеты - Луидор 1789 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1789 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Numismatik Lanz München

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 17,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Монпелье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 704 проданному на аукционе Auction World за 91000 JPY. Торги состоялись 21 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Chaponnière (1)
  • Lanz München (1)
  • VINCHON (1)
Франция Луидор 1789 N на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность F
Цена
489 $
Цена в валюте аукциона 460 CHF
Франция Луидор 1789 N на аукционе VINCHON - May 30, 2017
Продавец VINCHON
Дата 30 мая 2017
Сохранность F
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция Луидор 1789 N на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 N на аукционе Lanz München - June 6, 2016
Продавец Lanz München
Дата 6 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1789 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск