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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1793 года

Золотые монеты (Людовик XVI)

Аверс
Реверс
Луидор 1793 A Париж
Средняя цена 8700 $
Продажи
2 46
Аверс
Реверс
Луидор 1793 M Тулуза
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 9

Золотые монеты (Первая Республика)

Аверс
Реверс
24 ливра AN II (1793) A Париж
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 180
Аверс
Реверс
24 ливра AN II (1793) BB
Средняя цена 9900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
24 ливра AN II (1793) D Лион
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
24 ливра AN II (1793) N Монпелье
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
24 ливра AN II (1793) W Лилль
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
24 ливра AN II (1793) Руан
Средняя цена
Продажи
0 0
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