Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1793 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1793
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1793 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 369 проданному на аукционе Burgan Numismatique - Maison Florange за 28000 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность F
Цена
9696 $
Цена в валюте аукциона 8876 EUR
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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