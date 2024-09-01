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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1793 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Луидор 1793 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1793 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1793
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1793 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 369 проданному на аукционе Burgan Numismatique - Maison Florange за 28000 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Status International (1)
  • UBS (7)
  • Via (2)
  • VINCHON (1)
Франция Луидор 1793 A на аукционе Beaussant Lefèvre - December 19, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность F
Цена
9696 $
Цена в валюте аукциона 8876 EUR
Франция Луидор 1793 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция Луидор 1793 A на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
6972 $
Цена в валюте аукциона 6250 CHF
Франция Луидор 1793 A на аукционе Patrick Guillard Collection - April 25, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе Status International - June 23, 2022
Франция Луидор 1793 A на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция Луидор 1793 A на аукционе Patrick Guillard Collection - June 9, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
Франция Луидор 1793 A на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе VINCHON - June 23, 2021
Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1793 A на аукционе Heritage - January 13, 2020
Франция Луидор 1793 A на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе Chaponnière - November 20, 2019
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность F
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Франция Луидор 1793 A на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Франция Луидор 1793 A на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где купить?
Франция Луидор 1793 A на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция Луидор 1793 A на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция Луидор 1793 A на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция Луидор 1793 A на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция Луидор 1793 A на аукционе Stack's - August 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2024
Сохранность SP63 PCGS
К аукциону
Франция Луидор 1793 A на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция Луидор 1793 A на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция Луидор 1793 A на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция Луидор 1793 A на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция Луидор 1793 A на аукционе Stack's - August 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2024
Сохранность SP61 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Луидор 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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