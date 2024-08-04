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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

24 ливра AN II (1793) года. Руан (Франция, Первая Республика)

Разновидность: Руан

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Франция
  • Период Первая Республика
  • Номинал 24 ливра
  • Год AN II (1793)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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