Франция Период: 1775-1940 1775-1940
24 ливра AN II (1793) года. Руан (Франция, Первая Республика)
Разновидность: Руан
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Франция
- Период Первая Республика
- Номинал 24 ливра
- Год AN II (1793)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
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