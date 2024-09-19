Каталог монет Первой Республики (1792-1804)

Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Монеты Первой Республики с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $4,700 - 0 180
Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793) A. Париж
Золото $10,000 - 0 25
Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793) D. Лион
Золото $14,000 - 0 52
Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793) W. Лилль
Золото $9,900 - 0 3
Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793) BB
Золото $4,300 - 0 1
Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793) N. Монпелье
Золото - - 0 0
Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793). Руан
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