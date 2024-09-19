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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Каталог монет Первой Республики (1792-1804)

Всего добавлено монет: 6

Период чеканки Первой Республики
Каталог монет Первая Республика 1792-1804
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Год монеты

Монеты Первой Республики с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793) A. Париж
 Золото $4,700 - 0 180Coin photo Coin photo
Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793) D. Лион
 Золото $10,000 - 0 25Coin photo Coin photo
Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793) W. Лилль
 Золото $14,000 - 0 52Coin photo Coin photo
Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793) BB
 Золото $9,900 - 0 3Coin photo Coin photo
Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793) N. Монпелье
 Золото $4,300 - 0 1Coin photo Coin photo
Франция, Первая Республика
24 ливра AN II (1793). Руан
 Золото - - 0 0
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