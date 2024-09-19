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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

24 ливра AN II (1793) года BB (Франция, Первая Республика)

Аверс монеты - 24 ливра AN II (1793) года BB - цена золотой монеты - Франция, Первая Республика Реверс монеты - 24 ливра AN II (1793) года BB - цена золотой монеты - Франция, Первая Республика

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 1,344

Описание

  • Страна Франция
  • Период Первая Республика
  • Номинал 24 ливра
  • Год AN II (1793)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 24 ливра AN II (1793) года со знаком BB. Это золотая монета периода Первой Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 13000 EUR. Торги состоялись 19 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (1)
Франция 24 ливра AN II (1793) BB на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
8444 $
Цена в валюте аукциона 7250 EUR
Франция 24 ливра AN II (1793) BB на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
7135 $
Цена в валюте аукциона 740000 JPY
Франция 24 ливра AN II (1793) BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 19, 2016
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 19 октября 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 ливра 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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