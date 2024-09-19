Франция Период: 1775-1940 1775-1940
24 ливра AN II (1793) года BB (Франция, Первая Республика)
Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 23 мм
- Тираж UNC 1,344
Описание
- Страна Франция
- Период Первая Республика
- Номинал 24 ливра
- Год AN II (1793)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 24 ливра AN II (1793) года со знаком BB. Это золотая монета периода Первой Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 13000 EUR. Торги состоялись 19 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Auction World (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
8444 $
Цена в валюте аукциона 7250 EUR
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
7135 $
Цена в валюте аукциона 740000 JPY
Где продать?
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