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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

24 ливра AN II (1793) года D. Лион (Франция, Первая Республика)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - 24 ливра AN II (1793) года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Первая Республика Реверс монеты - 24 ливра AN II (1793) года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Первая Республика

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 2,465

Описание

  • Страна Франция
  • Период Первая Республика
  • Номинал 24 ливра
  • Год AN II (1793)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 24 ливра AN II (1793) года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Первой Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 32500 EUR. Торги состоялись 22 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • V. GADOURY (3)
Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе Macho & Chlapovič - May 2, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3859 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе Beaussant Lefèvre - March 22, 2024
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35301 $
Цена в валюте аукциона 32500 EUR
Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе Patrick Guillard Collection - February 20, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе iNumis - December 10, 2019
Продавец iNumis
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Франция 24 ливра AN II (1793) D на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 ливра 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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