Франция Период: 1775-1940 1775-1940
24 ливра AN II (1793) года D. Лион (Франция, Первая Республика)
Разновидность: Лион
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 23 мм
- Тираж UNC 2,465
Описание
- Страна Франция
- Период Первая Республика
- Номинал 24 ливра
- Год AN II (1793)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 24 ливра AN II (1793) года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Первой Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 32500 EUR. Торги состоялись 22 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3859 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35301 $
Цена в валюте аукциона 32500 EUR
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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