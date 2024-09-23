Франция Период: 1775-1940 1775-1940
24 ливра AN II (1793) года W. Лилль (Франция, Первая Республика)
Разновидность: Лилль
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 23 мм
- Тираж UNC 3,234
Описание
- Страна Франция
- Период Первая Республика
- Номинал 24 ливра
- Год AN II (1793)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 24 ливра AN II (1793) года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Первой Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1767 проданному на аукционе MDC Monaco за 34000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
10378 $
Цена в валюте аукциона 9800 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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