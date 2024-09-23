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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

24 ливра AN II (1793) года W. Лилль (Франция, Первая Республика)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 24 ливра AN II (1793) года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Первая Республика Реверс монеты - 24 ливра AN II (1793) года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Первая Республика

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 3,234

Описание

  • Страна Франция
  • Период Первая Республика
  • Номинал 24 ливра
  • Год AN II (1793)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 24 ливра AN II (1793) года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Первой Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1767 проданному на аукционе MDC Monaco за 34000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Patrick Guillard Collection - October 23, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
10378 $
Цена в валюте аукциона 9800 EUR
Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Patrick Guillard Collection - September 30, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе V. GADOURY - March 12, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 24 ливра AN II (1793) W на аукционе Florange - January 15, 2021
Продавец Florange
Дата 15 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 ливра 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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