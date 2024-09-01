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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

24 ливра AN II (1793) года N. Монпелье (Франция, Первая Республика)

Разновидность: Монпелье

Аверс монеты - 24 ливра AN II (1793) года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Первая Республика Реверс монеты - 24 ливра AN II (1793) года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Первая Республика

Фотография: maison palombo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 528

Описание

  • Страна Франция
  • Период Первая Республика
  • Номинал 24 ливра
  • Год AN II (1793)
  • Монетный двор Монпелье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 24 ливра AN II (1793) года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Первой Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Maison Palombo за 4000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 24 ливра AN II (1793) N на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 ливра 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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