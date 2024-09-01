Франция Период: 1775-1940 1775-1940
24 ливра AN II (1793) года N. Монпелье (Франция, Первая Республика)
Разновидность: Монпелье
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 24 ливра AN II (1793) года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Первой Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Maison Palombo за 4000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
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