Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1793 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Тулуза
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1793
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1793 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 37000 CHF. Торги состоялись 24 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
7504 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 25 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность F12 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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