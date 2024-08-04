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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1793 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - Луидор 1793 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1793 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1793
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1793 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 37000 CHF. Торги состоялись 24 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Франция Луидор 1793 M на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
4610 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Франция Луидор 1793 M на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
7504 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Франция Луидор 1793 M на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1793 M на аукционе Numismatica Genevensis - November 25, 2014
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 25 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1793 M на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1793 M на аукционе CNG - January 8, 2014
Продавец CNG
Дата 8 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1793 M на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность F12 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1793 M на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1793 M на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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