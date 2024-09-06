Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1786 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Мец
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 597,170
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Мец
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 1200 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 5 июля 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 4 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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