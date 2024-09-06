Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1786 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Мец

Аверс монеты - Луидор 1786 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1786 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 597,170

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Мец
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 1200 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Auctiones (1)
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • Busso Peus (1)
  • cgb.fr (6)
  • CNG (1)
  • DNW (1)
  • Felzmann (7)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (6)
  • Hess Divo (3)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • iNumis (4)
  • Jean ELSEN (3)
  • Katz (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (8)
  • La Galerie Numismatique (2)
  • Maître Wattebled (1)
  • MARCINIAK (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (4)
  • Numis.be (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (2)
  • Spink (4)
  • Stack's (1)
  • V. GADOURY (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • VINCHON (2)
  • VL Nummus (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция Луидор 1786 AA на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1299 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция Луидор 1786 AA на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Франция Луидор 1786 AA на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
719 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Beaussant Lefèvre - December 19, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе cgb.fr - December 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Jean ELSEN - March 17, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Heritage - March 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Warin Global Investments - July 5, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 5 июля 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе Jean ELSEN - June 4, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 4 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1786 AA на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1786 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск