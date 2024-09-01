Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1786 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 418,848
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе MDC Monaco за 2000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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