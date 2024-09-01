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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1786 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Луидор 1786 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1786 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 418,848

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе MDC Monaco за 2000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
  • Spink (2)
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  • WAG (1)
Франция Луидор 1786 B на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Франция Луидор 1786 B на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
606 $
Цена в валюте аукциона 550 CHF
Франция Луидор 1786 B на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе Beaussant Lefèvre - March 22, 2024
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе Jean ELSEN - June 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе Chaponnière - May 21, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе Spink - January 15, 2022
Франция Луидор 1786 B на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
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Франция Луидор 1786 B на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе London Coins - March 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2021
Сохранность XF
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Франция Луидор 1786 B на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе Spink - December 13, 2020
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 B на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1786 B на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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