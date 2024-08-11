Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1774 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,158 гр
- Чистого золота (0,2405 oz) 7,4809 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1774
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1774 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 30000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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