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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1774 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Луидор 1774 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1774 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,158 гр
  • Чистого золота (0,2405 oz) 7,4809 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1774
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1774 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 30000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (2)
  • Patrick Guillard Collection (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (3)
  • VINCHON (4)
Франция Луидор 1774 A на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
3859 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Франция Луидор 1774 A на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
7036 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Франция Луидор 1774 A на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Франция Луидор 1774 A на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Beaussant Lefèvre - December 19, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Patrick Guillard Collection - October 23, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция Луидор 1774 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе New York Sale - January 11, 2023
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Giquello & Associés - December 5, 2022
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Beaussant Lefèvre - April 7, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS62 NGC
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
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Франция Луидор 1774 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе VINCHON - June 23, 2021
Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Frühwald - July 4, 2020
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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