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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1786 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Луидор 1786 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1786 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 503,763

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1421 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 5000 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1786 K на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1233 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Франция Луидор 1786 K на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1616 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Франция Луидор 1786 K на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 K на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 K на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1786 K на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 K на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 K на аукционе Heritage - March 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция Луидор 1786 K на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Франция Луидор 1786 K на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция Луидор 1786 K на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Франция Луидор 1786 K на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
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Франция Луидор 1786 K на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
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Франция Луидор 1786 K на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1786 K на аукционе cgb.fr - August 3, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность AU
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Франция Луидор 1786 K на аукционе cgb.fr - July 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 июля 2021
Сохранность AU
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Франция Луидор 1786 K на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
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Франция Луидор 1786 K на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1786 K на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция Луидор 1786 K на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 K на аукционе Warin Global Investments - January 26, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где купить?
Франция Луидор 1786 K на аукционе Stack's - August 22, 2024
Франция Луидор 1786 K на аукционе Stack's - August 22, 2024
Франция Луидор 1786 K на аукционе Stack's - August 22, 2024
Франция Луидор 1786 K на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону
Франция Луидор 1786 K на аукционе Stack's - August 22, 2024
Франция Луидор 1786 K на аукционе Stack's - August 22, 2024
Франция Луидор 1786 K на аукционе Stack's - August 22, 2024
Франция Луидор 1786 K на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность VF35 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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