Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1786 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Бордо
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 503,763
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1421 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 5000 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1616 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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