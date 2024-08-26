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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1786 года BB. Страсбург (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - Луидор 1786 года BB Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1786 года BB Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 248,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 42000 CHF. Торги состоялись 5 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VINCHON (4)
Франция Луидор 1786 BB на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
4931 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Франция Луидор 1786 BB на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
2598 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Франция Луидор 1786 BB на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1786 BB на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Франция Луидор 1786 BB на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе Roma Numismatics - March 28, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Франция Луидор 1786 BB на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе VINCHON - June 23, 2021
Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе iNumis - March 9, 2021
Продавец iNumis
Дата 9 марта 2021
Сохранность VF
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе GINZA - April 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе VINCHON - December 12, 2019
Продавец VINCHON
Дата 12 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1786 BB на аукционе Sonntag - November 25, 2019
Продавец Sonntag
Дата 25 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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