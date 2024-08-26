Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1786 года BB. Страсбург (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 248,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 42000 CHF. Торги состоялись 5 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
4931 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 12 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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