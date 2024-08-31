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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1789 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - Луидор 1789 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1789 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 21,968

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 1875 EUR. Торги состоялись 19 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1789 I на аукционе Beaussant Lefèvre - March 22, 2024
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность F
Цена
815 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Франция Луидор 1789 I на аукционе Beaussant Lefèvre - December 19, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2048 $
Цена в валюте аукциона 1875 EUR
Франция Луидор 1789 I на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Луидор 1789 I на аукционе cgb.fr - December 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1789 I на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе Baldwin's of St. James's - September 24, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1789 I на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе cgb.fr - June 21, 2012
Продавец cgb.fr
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе iNumis - December 8, 2011
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 I на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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