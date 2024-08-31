Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1789 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лимож
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 21,968
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 1875 EUR. Торги состоялись 19 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность F
Цена
815 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2048 $
Цена в валюте аукциона 1875 EUR
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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