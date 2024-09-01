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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1789 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Луидор 1789 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1789 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 104,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Nomisma Aste за 4200 EUR. Торги состоялись 22 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis.be (1)
  • Olivier Goujon (1)
  • Stack's (2)
  • Veilinghuis de Ruiter (2)
Франция Луидор 1789 W на аукционе Stack's - January 16, 2024
Франция Луидор 1789 W на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Франция Луидор 1789 W на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
1178 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция Луидор 1789 W на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Stack's - March 22, 2022
Франция Луидор 1789 W на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Франция Луидор 1789 W на аукционе Nihon - December 13, 2020
Продавец Nihon
Дата 13 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Olivier Goujon - November 17, 2020
Продавец Olivier Goujon
Дата 17 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 17, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 17, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Auctiones - March 18, 2018
Продавец Auctiones
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 9, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1789 W на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Франция Луидор 1789 W на аукционе Heritage - January 17, 2018
Франция Луидор 1789 W на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Франция Луидор 1789 W на аукционе Felzmann - August 29, 2017
Продавец Felzmann
Дата 29 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
Франция Луидор 1789 W на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1789 W на аукционе Felzmann - May 11, 2017
Продавец Felzmann
Дата 11 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Франция Луидор 1789 W на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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