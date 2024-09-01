Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1789 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 104,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Nomisma Aste за 4200 EUR. Торги состоялись 22 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nihon
Дата 13 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Olivier Goujon
Дата 17 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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