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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1774 года A "Тип 1774-1785". Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Луидор 1774 года A "Тип 1774-1785" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1774 года A "Тип 1774-1785" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 490,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1774
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1774 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1725 проданному на аукционе MDC Monaco за 7000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VINCHON (2)
Франция Луидор 1774 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
7375 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Франция Луидор 1774 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
2966 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Франция Луидор 1774 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Heritage - February 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе VINCHON - June 23, 2021
Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Heritage - June 18, 2020
Франция Луидор 1774 A на аукционе Heritage - June 18, 2020
Продавец Heritage
Дата 18 июня 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе VINCHON - May 30, 2017
Продавец VINCHON
Дата 30 мая 2017
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Chaponnière - November 22, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе iNumis - October 13, 2015
Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Creusy Numismatique - May 20, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 20 мая 2014
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
Франция Луидор 1774 A на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
Франция Луидор 1774 A на аукционе Heritage - April 23, 2013
Франция Луидор 1774 A на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Künker - March 9, 2010
Продавец Künker
Дата 9 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1774 A на аукционе Spink - September 30, 2009
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2009
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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