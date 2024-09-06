Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1774 года A "Тип 1774-1785". Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Chaponnière & Firmenich SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 490,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1774
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1774 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1725 проданному на аукционе MDC Monaco за 7000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
7375 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 июня 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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