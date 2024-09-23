Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1786 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Монпелье
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 284,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Монпелье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 950 EUR. Торги состоялись 22 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец iBelgica
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июня 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 12 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи Луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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