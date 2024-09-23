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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1786 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Монпелье

Аверс монеты - Луидор 1786 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1786 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 284,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Монпелье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 950 EUR. Торги состоялись 22 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • cgb.fr (1)
  • Gorny & Mosch (1)
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  • Künker (5)
  • MDC Monaco (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (2)
Франция Луидор 1786 N на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
875 $
Цена в валюте аукциона 780 CHF
Франция Луидор 1786 N на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Франция Луидор 1786 N на аукционе cgb.fr - September 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Франция Луидор 1786 N на аукционе iBelgica - June 8, 2022
Продавец iBelgica
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе Heritage - May 10, 2018
Франция Луидор 1786 N на аукционе Heritage - May 10, 2018
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
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Франция Луидор 1786 N на аукционе Heritage - June 15, 2017
Франция Луидор 1786 N на аукционе Heritage - June 15, 2017
Продавец Heritage
Дата 15 июня 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе Reinhard Fischer - July 17, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
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Франция Луидор 1786 N на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1786 N на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе iNumis - March 12, 2013
Продавец iNumis
Дата 12 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе Jean ELSEN - March 16, 2012
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 марта 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция Луидор 1786 N на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1786 N на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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