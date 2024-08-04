Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1786 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Ля-Рошель
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 367,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 7634 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Beaussant Lefèvre (1)
- cgb.fr (3)
- Chaponnière & Hess-Divo (2)
- CNG (1)
- Eeckhout (1)
- Emporium Hamburg (4)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- Hess Divo (1)
- iNumis (2)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (8)
- Libert (2)
- London Coins (1)
- Monnaies d'Antan (2)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- VINCHON (1)
- Александр (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
901 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 14 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск