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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1786 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - Луидор 1786 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1786 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 367,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 7634 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Франция Луидор 1786 H на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
901 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция Луидор 1786 H на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1165 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция Луидор 1786 H на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1786 H на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 H на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1786 H на аукционе Beaussant Lefèvre - March 14, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 14 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 H на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1786 H на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1786 H на аукционе Libert - June 10, 2022
Продавец Libert
Дата 10 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1786 H на аукционе Libert - June 10, 2022
Продавец Libert
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 H на аукционе Stack's - August 23, 2021
Франция Луидор 1786 H на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция Луидор 1786 H на аукционе Jean ELSEN - December 6, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
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Франция Луидор 1786 H на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Франция Луидор 1786 H на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
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Франция Луидор 1786 H на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
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Франция Луидор 1786 H на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Франция Луидор 1786 H на аукционе iNumis - October 9, 2018
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 H на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Франция Луидор 1786 H на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 H на аукционе Emporium Hamburg - January 5, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 января 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1786 H на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция Луидор 1786 H на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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