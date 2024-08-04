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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Каталог монет Луи-Филиппа I (1830-1848)

Всего добавлено монет: 62

Период чеканки Луи-Филиппа I
Каталог монет Луи-Филипп I 1830-1848
coin Золото
Год монеты

Монеты Луи-Филиппа I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1834 A. Париж
 Золото $1,000 - 0 257Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 A "Гурт вдавленный". Париж
 Золото $1,200 - 0 174Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1848 A. Париж
 Золото $690 $1,900 0 204Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 B "Гурт выпуклый". Руан
 Золото $640 - 0 32Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1840 A. Париж
 Золото $410 - 2 229Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1833 A. Париж
 Золото $820 - 0 143Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1847 A. Париж
 Золото $500 - 0 98Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 A "Гурт выпуклый". Париж
 Золото $550 - 0 213Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1836 A. Париж
 Золото $1,100 - 0 89Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1839 A. Париж
 Золото $380 - 0 80Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1831 A. Париж
 Золото $1,100 $6,600 0 139Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1845 W. Лилль
 Золото $780 - 0 35Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1834 B. Руан
 Золото $510 - 0 26Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1832 B. Руан
 Золото $1,700 - 0 41Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1846 W. Лилль
 Золото $2,400 - 0 15Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1844 A. Париж
 Золото $320 - 0 28Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1841 A. Париж
 Золото $420 - 0 68Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 B "Гурт вдавленный". Руан
 Золото $640 - 0 13Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1845 A. Париж
 Золото $9,800 - 0 10Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 W "Гурт выпуклый". Лилль
 Золото $450 - 0 49Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1840 W. Лилль
 Золото $1,200 - 0 31Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1844 W. Лилль
 Золото $480 - 0 35Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1839 A. Париж
 Золото $41,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1836 A. Париж
 Золото $300 - 0 18Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 T "Гурт выпуклый". Нант
 Золото $11,000 - 0 19Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1838 A. Париж
 Золото $340 - 0 33Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1842 A. Париж
 Золото $430 - 0 14Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1834 L. Байонна
 Золото $810 - 0 50Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1835 B. Руан
 Золото $500 - 0 20Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1834 A. Париж
 Золото $360 - 0 51Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1841 W. Лилль
 Золото $590 - 0 14Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1832 A. Париж
 Золото $890 $47,000 0 11Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1838 A. Париж
 Золото $530 - 1 31Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1838 W. Лилль
 Золото $580 - 0 18Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1839 W. Лилль
 Золото $400 - 0 10Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1834 L. Байонна
 Золото $370 - 0 15Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1837 A. Париж
 Золото $610 - 0 45Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1835 A. Париж
 Золото $370 - 0 5Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1843 W. Лилль
 Золото $560 - 0 28Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 A "Гурт выпуклый". Париж. Инкус
 Золото $16,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1836 W. Лилль
 Золото $390 - 0 13Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1843 A. Париж
 Золото $550 - 0 13Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1833 A. Париж
 Золото $360 - 0 30Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1835 A. Париж
 Золото $780 - 0 28Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 W "Гурт вдавленный". Лилль
 Золото $420 - 0 23Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1837 A. Париж
 Золото $490 - 0 7Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1832 W. Лилль
 Золото $470 - 0 10Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1833 B. Руан
 Золото $410 - 0 36Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1832 A. Париж
 Золото $710 - 0 10Coin photo Coin photo
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1842 W. Лилль
 Золото $340 - 0 21
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