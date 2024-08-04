Каталог монет Луи-Филиппа I (1830-1848)

Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Монеты Луи-Филиппа I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,000 - 0 257
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1834 A. Париж
Золото $1,200 - 0 174
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 A "Гурт вдавленный". Париж
Золото $690 $1,900 0 204
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1848 A. Париж
Золото $640 - 0 32
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 B "Гурт выпуклый". Руан
Золото $410 - 2 229
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1840 A. Париж
Золото $820 - 0 143
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1833 A. Париж
Золото $500 - 0 98
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1847 A. Париж
Золото $550 - 0 213
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 A "Гурт выпуклый". Париж
Золото $1,100 - 0 89
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1836 A. Париж
Золото $380 - 0 80
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1839 A. Париж
Золото $1,100 $6,600 0 139
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1831 A. Париж
Золото $780 - 0 35
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1845 W. Лилль
Золото $510 - 0 26
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1834 B. Руан
Золото $1,700 - 0 41
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1832 B. Руан
Золото $2,400 - 0 15
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1846 W. Лилль
Золото $320 - 0 28
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1844 A. Париж
Золото $420 - 0 68
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1841 A. Париж
Золото $640 - 0 13
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 B "Гурт вдавленный". Руан
Золото $9,800 - 0 10
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1845 A. Париж
Золото $450 - 0 49
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 W "Гурт выпуклый". Лилль
Золото $1,200 - 0 31
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1840 W. Лилль
Золото $480 - 0 35
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1844 W. Лилль
Золото $41,000 - 0 3
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1839 A. Париж
Золото $300 - 0 18
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1836 A. Париж
Золото $11,000 - 0 19
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 T "Гурт выпуклый". Нант
Золото $340 - 0 33
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1838 A. Париж
Золото $430 - 0 14
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1842 A. Париж
Золото $810 - 0 50
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1834 L. Байонна
Золото $500 - 0 20
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1835 B. Руан
Золото $360 - 0 51
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1834 A. Париж
Золото $590 - 0 14
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1841 W. Лилль
Золото $890 $47,000 0 11
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1832 A. Париж
Золото $530 - 1 31
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1838 A. Париж
Золото $580 - 0 18
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1838 W. Лилль
Золото $400 - 0 10
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1839 W. Лилль
Золото $370 - 0 15
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1834 L. Байонна
Золото $610 - 0 45
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1837 A. Париж
Золото $370 - 0 5
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1835 A. Париж
Золото $560 - 0 28
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1843 W. Лилль
Золото $16,000 - 0 1
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 A "Гурт выпуклый". Париж. Инкус
Золото $390 - 0 13
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1836 W. Лилль
Золото $550 - 0 13
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1843 A. Париж
Золото $360 - 0 30
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1833 A. Париж
Золото $780 - 0 28
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1835 A. Париж
Золото $420 - 0 23
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1831 W "Гурт вдавленный". Лилль
Золото $490 - 0 7
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1837 A. Париж
Золото $470 - 0 10
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1832 W. Лилль
Золото $410 - 0 36
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1833 B. Руан
Золото $710 - 0 10
Франция, Луи-Филипп I
40 франков 1832 A. Париж
Золото $340 - 0 21
Франция, Луи-Филипп I
20 франков 1842 W. Лилль
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