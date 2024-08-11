Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1838 года A "Тип 1831-1839". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 31,027
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 40 франков
- Год 1838
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1838 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Warin Global Investments за 625 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
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Продавец Bertolami
Дата 20 января 2018
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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