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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1838 года A "Тип 1831-1839". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1838 года A "Тип 1831-1839" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 40 франков 1838 года A "Тип 1831-1839" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 31,027

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1838
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1838 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Warin Global Investments за 625 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Nomisma Aste (1)
  • Palombo (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 40 франков 1838 A на аукционе Nomisma Aste - November 12, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
664 $
Цена в валюте аукциона 620 EUR
Франция 40 франков 1838 A на аукционе Jean ELSEN - December 8, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
631 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 40 франков 1838 A на аукционе Lugdunum - November 5, 2020
Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1838 A на аукционе Auctiones - September 20, 2020
Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе Warin Global Investments - September 6, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1838 A на аукционе Nomisma - June 18, 2019
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1838 A на аукционе Palombo - January 18, 2019
Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 12, 2018
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 12, 2018
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе Künker - May 15, 2018
Продавец Künker
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1838 A на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе Bertolami - January 20, 2018
Продавец Bertolami
Дата 20 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Франция 40 франков 1838 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1838 A на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1838 A на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Франция 40 франков 1838 A на аукционе Artemide Aste - September 1, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 40 франков 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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